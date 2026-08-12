UEFA Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint-Germain

PSG, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAZANDI

Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Fransız ekibi, geçen sezon da finalde Tottenham'ı penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı kazanmıştı. PSG, Ajax, Milan ve Real Madrid'in ardından UEFA Süper Kupa'yı üst üste iki kez kazanan 4'üncü takım oldu.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV YAPAMAYAN ARTAN, SÜPER KUPA'YI YÖNETTİ

Karşılaşmada Somalili hakem Omar Artan düdük çaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'ye girişine izin verilmediği için görev alamayan Artan, UEFA Süper Kupa tarihinde maç yöneten ilk Avrupalı olmayan hakem oldu. Artan'ın yardımcılıklarını Cibuti'den Liban Ahmed ile Kenya'dan Stephen Yiembe üstlendi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör