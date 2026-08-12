Vlahovic bitti, sıra onda! Beşiktaş’ın yeni transfer hedefi…

Golcü transferinde hedefine ulaşan Beşiktaş, rotasını tamamen sağ kanat bölgesine çevirirken Fransız basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

L'Equipe'in haberine göre; siyah beyazlılar, Nice forması giyen Mohamed-Ali Cho için 15 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Monaco'nun da listesinde olan 22 yaşındaki kanat oyuncusunu Beşiktaş'ın ciddi şekilde istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Nice'te toplam 37 maça çıktı ve 5 gol, 5 asistle oynayan Mohamed-Ali Cho'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. 2024'de Real Sociedad'dan Fransız ekibine katılan oyuncunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör