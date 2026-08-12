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Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:21 Son Güncelleme: 12.08.2026 09:25

Vlahovic bitti, sıra onda! Beşiktaş'ın yeni transfer hedefi…

Vlahovic’i renklerine bağlayan Beşiktaş, sağ kanat transferi için girişimlere başladığı iddia edildi.

Vlahovic bitti, sıra onda! Beşiktaş’ın yeni transfer hedefi…
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Golcü transferinde hedefine ulaşan Beşiktaş, rotasını tamamen sağ kanat bölgesine çevirirken Fransız basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

L'Equipe'in haberine göre; siyah beyazlılar, Nice forması giyen Mohamed-Ali Cho için 15 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Monaco'nun da listesinde olan 22 yaşındaki kanat oyuncusunu Beşiktaş'ın ciddi şekilde istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Nice'te toplam 37 maça çıktı ve 5 gol, 5 asistle oynayan Mohamed-Ali Cho'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. 2024'de Real Sociedad'dan Fransız ekibine katılan oyuncunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ

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Vlahovic bitti, sıra onda! Beşiktaş'ın yeni transfer hedefi…
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