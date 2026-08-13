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Giriş Tarihi: 13.08.2026 19:40

Bakan Bak'tan Süper Lig 2026-2027 sezonu açılış mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonu açılış mesajı yayımladı.

İHA
Bakan Bak’tan Süper Lig 2026-2027 sezonu açılış mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun açılışı dolayısıyla sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.
Bakan Bak, paylaşımında, Azer Bülbül'ün seslendirdiği 'Çoğu gitti azı kaldı' şarkısı eşliğinde Süper Lig müsabakalarından görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"14 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonunun tüm kulüplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Müsabakaların sporun birleştirici ruhuna ve centilmenlik anlayışına uygun şekilde gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda spor güvenliği konusunda ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla birlikte önlemlerimizi aldık. Temennimiz, futbolcusundan, teknik heyetine, yöneticisinden taraftarına kadar futbolun tüm paydaşlarının centilmence hareket etmesidir. Türk futbolunun marka değerinin yükselmesi için tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek olan kulüplerimiz var. Onlara da başarı temenni ediyorum."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Bakan Bak'tan Süper Lig 2026-2027 sezonu açılış mesajı
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