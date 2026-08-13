Beşiktaş yine gol yemedi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Hradec Kralove karşılaşmasından 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların savunmadaki başarılı performansı da devam etti.Kartal, bu sezonki dördüncü resmi karşılaşmasından da gol yemeden ayrıldı.Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlı ekip, Çekya temsilcisini de deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.