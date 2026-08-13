Bu takımda büyük açlık var!

Beşiktaş Teknik Direktörü İtaliano, bugünkü Hradec Kralove maçı öncesi basının karşısına çıktı. "Avrupa'da kolay maç yok, her müsabaka savaş gibidir" diyen 48 yaşındaki deneyimli hoca, "Taraftarlar çok güzel bir Beşiktaş görecek. Kaliteli bir takım izleyeceğiz. Bu bir takım işi. Savunmamızdan mutluyum, rakibe hafif ve yumuşak olduğu hissiyatını vermiyor. Takımda bir açlık var, görüyorum. Burada sadece defans ve kaleciden bahsedemeyiz. Gol yemek istemiyoruz, gol atmak istiyoruz. Böyle devam edersek daha da iyi sonuçlar gelecek. Geçen maçta iyiydik. Gol pozisyonları ürettik, kalemizde çok pozisyon vermedik. Yarın (bugün), ilk maçtaki gibi oynamalıyız, daha az pozisyon vermeli, daha çok üretmeliyiz" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

AKILLI OLUP, KALİTEMİZİ GÖSTERMELİYİZ

"İlk maç 0-0 gibi ya da sanki ilk maç gibi oynamak istiyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz, akıllı olmalıyız. Herkes hazır olmalı. Yarın (bugün) kazanırsak yüzde 100 Avrupa'dayız. Bu ne demek, haftada 3 maç demek. Haftada 3 maç, tüm takımın oynaması demek. Herkes süre bulabilir, değerini gösterebilir. Bu açıdan çok çok önemli. Stadyuma gelince oyuncular daha hazır hissediyor. Ben bundan hep sonuç aldım, bunu değiştirmeyeceğim."

'TROSSARD YARIM SAAT SÜRE ALIR'

İtaliano, yeni transfer Trossard hakkında da "Her idmanda gelişiyor, kendini gösteriyor. Yarın (bugün) maçın durumuna göre 20-30 dakika süre alacak. Çok çok mükemmel bir oyuncu ama kondisyonu iyi seviyede değil, yavaş yavaş o da katkı verecek" diye konuştu.