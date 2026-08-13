Bu takımda olmam lazım

Fenerbahçe, forvet transferini resmiyete döktü. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 44 maçta forma giyemeyen Romelu Lukaku'yu kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 1+1 yıllık mukavele imzaladı. Ardından da 33 yaşındaki Belçikalı yıldızı dün gece İstanbul'a getirdi. Raporlar doğrultusunda tecrübeli futbolcunun hiçbir sorununun olmadığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Oğuz Çetin ise transfer süreci hakkında şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye kazandırdık. Kendisi ile uzun uzun konuştuk. Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor. Şampiyonluk yolunda bu takımda benim de olmam lazım diyor. Bunu inanarak söylüyor. Maddiyatı da hiç önemsemiyor. Şampiyon olursak artı bir yıllık sözleşme uzatmasını kullanacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Büyük bir karakter. Hatta Napoli'nin talepleri karşısında kendi cebinden 2 milyon Euro'luk alacağından maddi fedakârlık yaptı."

HAKKINI VERECEĞİM!

Lukaku, İstanbul yolculuğu öncesi sosyal medya hesabından Fenerbahçeli taraftarlara mesaj gönderdi. "Böylesine muhteşem tarihe sahip, bu kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık" diyen yıldız, şöyle devam etti: "Her gün çok çalışarak, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Maçları kazanmak için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum. Yüzde yüz sahaya çıkmaya hazırım. Benim için biraz duygusal bir an. Uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Benim için çok özel ve duygusal bir an. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından dolayı gururluyum."

5 MİLYON EURO VE BONUS ALACAK

Fenerbahçe'nin Lukaku ve kulübü Napoli ile yaptığı anlaşmanın detayları da belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, 1+1 yıllık mukavele imzaladığı futbolcuya sezon başına 5 milyon Euro ödeyecek. Belçikalı yıldız, bu ücretin yanı sıra oynadığı maç ve attığı gol sayısına göre bonus alacak. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine ise 6 milyon Euro bonservis verecek. Bu rakamın bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'ya kadar çıkma durumu bulunuyor. Lukaku, geçen sezon sakatlıktan dolayı Napoli'de sadece 7 maçta 70 dakika süre almış ve 1 gol atmıştı. Ancak Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla ağları 4 kez sarsarak eski günlerine döndüğünün mesajını vermişti. Kupa sonrası Antalya'da bir süre tatil yapan 33 yaşındaki futbolcu, burada boş durmamış ve bireysel çalışmalar yapmış ardından da takımına katılmıştı.

KARŞILIKLI TEZAHÜRAT

Romelu Lukaku, havalimanında kendisini karşılayan Fenerbahçe taraftarlarıyla karşılıklı tezahürat yaptı. Lukaku "Sarı!" diye seslenirken, taraftarlar "Lacivert!" karşılığını verdi. Ardından Lukaku "Şampiyon!" derken, sarı-lacivertli taraftarlar "Fener!" tezahüratıyla karşılık verdi.

'BANA GÜVENDİLER'

Dün gece İstanbul'a gelen F.Bahçe'nin yeni transferi Lukaku, açıklamalarda bulundu. Belçikalı golcü, şöyle konuştu: "Öncelikle çok mutluyum. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Cihan Kamer'e, Sayın Oğuz Çetin'e, aynı şekilde hocamız İsmail Kartal'a çok teşekkür ederim. Çünkü bana güvendiler. O güveni hissettim. Amacımız şampiyon olmak. Ben bu yüzden buradayım. Ve sıkı bir şekilde de çalışacağım takımıma yardımcı olabilmek için. Çok iyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum.''

369 MİLYON EURO ÖDETTİ

Kariyerinde 9 transfer yapan Lukaku, toplamda 369.2 milyon Euro ile dünya futbolunun en çok bonservis ödenen ikinci oyuncusu konumunda.

Kulüp ve milli takımda 5 kez gol krallığı yaşadı. Serie A'da 2020-21'de sezonun futbolcusu seçildi.

İtalya'da Napoli ve İnter ile Serie A, İtalya Süper Kupa, İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Chelsea'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferini gördü.