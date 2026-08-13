Darwin Nunez’de geri sayım

Transferin flaş takımı Trabzonspor, Salah'ın ardından Darwin Nunez'i de bitirmek üzere… Oyuncunun bordo-mavililerin iddialı projesine ikna olmasının ardından süreç yeni bir ivme kazandı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ve beraberindeki heyet, golcü futbolcunun kulübü Al-Hilal'le görüşmek için Riyad'a çıkarma yapmıştı. 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen Fırtına'nın yapılan pazarlıklarda büyük mesafe kat ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezonun başında yüksek bir bonservis bedeliyle Liverpool'dan Al-Hilal'e transfer olan Nunez, Suudi ekibinin Karim Benzema'yı almasının ardından yabancı kontenjanı nedeniyle liste dışı kalmıştı. Tecrübeli forvetin, hem düzenli olarak forma giyme hem de Salah ile yeniden birlikte oynama adına iki kulübün anlaşmasını büyük bir sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.

SALAH ETKİSİ

Salah ile birlikte Trabzonspor'un saha içi dengeleri yeniden şekilleniyor. Mısırlı yıldızın sağ kanattaki varlığı rakip savunmaların tüm dikkatini o bölgeye çekmesini sağlarken teknik ekip bunu avantaja dönüştürmeyi hedefliyor. Tecrübeli futbolcunun yaratacağı boş alanları değerlendirmek, Fırtına'nın yeni sezondaki en büyük hücum kozu olacak. Saha içindeki taktiksel değişimin yanı sıra Salah, antrenman disiplini ve çalışma hırsı ile takımdaki genç oyuncular için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. İdman programına harfiyen oyun 33 yaşındaki oyuncu, yaptığı ekstra çalışmalarla da dikkat çekiyor.

SAHTECİLERE GEÇİT YOK!

Salah'ın gelişi ile birlikte Trabzonspor'un ürünlerine yönelik talebin rekor seviyeye ulaşması, sahte ve lisanssız ürün pazarını da harekete geçirdi. Bordo-mavili kulüp, gelirlerine doğrudan darbe vuran korsan satışlara karşı hukuki süreci sıkılaştırdı. Tespit edilen satıcılara ağır para cezaları uygulanmaya başlandı. Yasal mercilerle koordineli şekilde yürütülen denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.