Doktor ol oğlum!

Uzun süredir peşinden koştuğu Dusan Vlahovic'i renklerine bağlamayı başaran Beşiktaş, yeni sezonda ileri ucu Sırp santrfora emanet edecek. Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki oyuncuyu SABAH SPOR, mercek altına aldı. İşte detaylar:

Maddi durumu iyi olan bir aileden gelen Vlahovic'in annesi Sladjana ve babası Milos, çocuklarının tıp okuyup doktor olmalarını istedi. Fakat Vlahovic, futbolcu olmak istediğinde ona destek verip kararına saygı duydular. Altina Zemun futbol okuluna giderken bir yanda da tıp lisesinde eğitimine devam etti. Futbolcu olamama ihtimalini düşünerek okulunu bitirmek istedi. Çocukluk yıllarından itibaren futbola olan ilgisi ağır bastı. Zemun'dan Belgrad'a, oradan henüz 15 yaşında ilk profesyonel imzasını attığı Partizan'a gitti. 16'sında ilk resmi maçına çıkarak Partizan tarihinin en genç forma giyen oyuncusu oldu. 2018'de Fiorentina'ya, 4 sezonun ardından ise Juventus'a 81.6 milyon Euro'luk rekor bonservisle gitti...

GÜÇLÜ FİZİĞİNİ DÖVÜŞ SANATLARINA BORÇLU

Vlahovic'in 1.90 cm'lik güçlü fiziğiyle fark yaratmasının perde arkasında dövüş sanatlarıyla uğraşmasının payı büyük. Saha içinde liderlik yapabilen ve top saklama becerisi yüksek olduğu için "Sırp Zlatan İbrahimovic" lakabıyla anılır. "Kıyaslamaları hiçbir zaman sevmedim. Gerçi Zlatan ile kıyaslanmak benim için onurdur" diyerek İsveçli efsaneye büyük saygı duyduğunu belirtti. Vlahovic'in ailesi, Yugoslav savaşlarından çok çekerken ağabeyi, Bosna'da savaşta hayatını kaybetti. Vlahovic de sağ eline ağabeyinin dövmesini yaptırdı ve onu hiç unutmadı.