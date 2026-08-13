Dusan Vlahovic transferi için İtalyanlardan sürpriz yorum! "Onu zirveye taşıyan isimle birlikte"

"24 MAÇTA 20 GOL KAYDETTİ"

"2021/2022 sezonunda, Italiano'nun Fiorentina'daki yönetiminde Vlahovic, Coppa Italia'nın ilk turunda Cosenza'ya karşı 4-0'lık galibiyette iki gol atarak güçlü bir başlangıç yaptı. Sezonun ikinci turunda Torino'ya karşı da aynı başarıyı tekrarladı ve neredeyse hiç durmadı. Ağustostan ocak ayına kadar geçen altı aydan kısa bir sürede, Vlahovic, Italiano yönetimindeki Fiorentina için 24 maçta etkileyici 20 gol attı. Tüm bunlar, 28 Ocak 2022'de 70 milyon euro, artı 10 milyon euro bonus karşılığında Juventus'a katılmasından önceydi."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör