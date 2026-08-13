Dusan Vlahovic transferi için İtalyanlardan sürpriz yorum! "Onu zirveye taşıyan isimle birlikte"

Beşiktaş, uzun süren uğraşlar sonunda Dusan Vlahovic'i resmen renklerine bağladı. Sırp yıldızın, siyah-beyazlılara transferi İtalya'da da gündem oldu.
Tuttomercadoweb'de, Vlahovic'in Beşiktaş'a transferini yorumlanırken, Vincenzo Italiano etkisine de vurgu yapıldı.
"ONU ZİRVEYE TAŞIYAN İSİMLE BİRLİKTE"
Haberde, "Fiorentina'da Italiano yedek kulübesinde, Vlahovic'in de hücumda yer aldığı ikili, yeniden bir araya geldi. 2000 doğumlu oyuncunun potansiyelini en üst düzeye çıkarabilecek bir teknik direktörün -belki de herkesten daha iyi- bu transferden oldukça memnun olduğuna kolayca inanabiliriz. Vlahovic'in potansiyelini yeniden sergileyebileceği bir dönem. Hem de onu zirveye taşıyan teknik direktörle birlikte" cümleleri kullanıldı.
"24 MAÇTA 20 GOL KAYDETTİ"
"2021/2022 sezonunda, Italiano'nun Fiorentina'daki yönetiminde Vlahovic, Coppa Italia'nın ilk turunda Cosenza'ya karşı 4-0'lık galibiyette iki gol atarak güçlü bir başlangıç yaptı. Sezonun ikinci turunda Torino'ya karşı da aynı başarıyı tekrarladı ve neredeyse hiç durmadı. Ağustostan ocak ayına kadar geçen altı aydan kısa bir sürede, Vlahovic, Italiano yönetimindeki Fiorentina için 24 maçta etkileyici 20 gol attı. Tüm bunlar, 28 Ocak 2022'de 70 milyon euro, artı 10 milyon euro bonus karşılığında Juventus'a katılmasından önceydi."