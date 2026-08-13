Dusan Vlahovic’in imza töreni tarihi belli oldu

Beşiktaş, 14 Ağustos Cuma günü saat 19.03'te Dusan Vlahovic için taraftarlara açık bir imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yeni transferimiz Dusan Vlahovic için Başkanımız Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın (14 Ağustos) saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda büyük Beşiktaş taraftarına açık bir imza töreni gerçekleştirilecektir.



İmza töreninde taraftarlarımız, ücretsiz olarak doğu alt ve doğu üst tribünlerinde yer alacaktır. Tüpraş Stadyumu'na giriş yapmak için Passo zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraftarlarımız için kapı açılış saati 17.00'dir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör