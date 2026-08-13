İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe’den ayrıldı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçe'mize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli takıma 2022'de transfer olan İrfan Can, geride kalan dönemde 53 resmi müsabakada forma giydi. 28 yaşındaki file bekçisi, geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da geçirmişti.

Tecrübeli kaleci, teknik direktör Metin Diyadin'in görev vermesi durumunda ilk resmi maçına 15 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'ye karşı çıkacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör