Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu Gençlerbirliği maçıyla açacak olan Fenerbahçe, deplasmanlarda zorlanıyor.
Sarı-lacivertliler, lig açılışlarında oynadığı 24 deplasman maçının 15'inde puan kaybı yaşadı.
SEZON AÇILIŞLARINDA 68 MAÇIN 44'ÜNÜ KAZANDI
Fenerbahçe, ligde geride kalan 68 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 14 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.
Sezona deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 24 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 11 açılış maçının 8'inde puan kaybetti.
GENÇLERBİRLİĞİ İLE 3. KEZ SEZONA BAŞLIYOR
Fenerbahçe, lig tarihinde 3. kez ilk maçını Gençlerbirliği ile oynayacak.
Sarı-lacivertliler, 1968-1969 sezonunun ilk haftasında sahasında Ankara ekibiyle karşılaşmış ve müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
İki takım 2005-2006 sezonunun ilk haftasında da rakip oldu. Ankara'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.
İLK HAFTA MAÇLARI
Fenerbahçe'nin lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1959
|Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
|3-1
|1959-1960
|Fenerbahçe-Feriköy
|2-1
|1960-1961
|Fenerbahçe-Vefa
|3-0
|1961-1962
|Fenerbahçe-Kasımpaşa
|4-3
|1962-1963
|Fenerbahçe-Kasımpaşa
|0-0
|1963-1964
|Fenerbahçe-Beyoğluspor
|2-0
|1964-1965
|Fenerbahçe-Beykoz
|4-1
|1965-1966
|Fenerbahçe-Beykoz
|2-1
|1966-1967
|Fenerbahçe-Altınordu
|2-1
|1967-1968
|Fenerbahçe-Feriköy
|3-0
|1968-1969
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|0-0
|1969-1970
|Fenerbahçe-Vefa
|1-0
|1970-1971
|Fenerbahçe-İstanbulspor
|1-0
|1971-1972
|Bursaspor-Fenerbahçe
|1-0
|1972-1973
|Fenerbahçe-Adanaspor
|4-0
|1973-1974
|Samsunspor-Fenerbahçe
|1-0
|1974-1975
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-1
|1975-1976
|Fenerbahçe-Zonguldakspor
|2-2
|1976-1977
|Fenerbahçe-Giresunspor
|3-0
|1977-1978
|Fenerbahçe-Samsunspor
|2-1
|1978-1979
|Kırıkkalespor-Fenerbahçe
|0-4
|1979-1980
|Fenerbahçe-Adanaspor
|2-1
|1980-1981
|Orduspor-Fenerbahçe
|0-1
|1981-1982
|Fenerbahçe-Boluspor
|1-1
|1982-1983
|Fenerbahçe-Antalyaspor
|1-1
|1983-1984
|Fenerbahçe-Boluspor
|2-0
|1984-1985
|Malatyaspor-Fenerbahçe
|0-0
|1985-1986
|Fenerbahçe-Kayserispor
|3-2
|1986-1987
|Fenerbahçe-Antalyaspor
|2-0
|1987-1988
|Fenerbahçe-Karşıyaka
|2-1
|1988-1989
|Rizespor-Fenerbahçe
|0-5
|1989-1990
|Altay-Fenerbahçe
|2-1
|1990-1991
|Fenerbahçe-Aydınspor
|1-6
|1991-1992
|Fenerbahçe-Aydınspor
|1-2
|1992-1993
|Fenerbahçe-Bakırköyspor
|4-0
|1993-1994
|Altay-Fenerbahçe
|1-2
|1994-1995
|Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy)
|1-4
|1995-1996
|Fenerbahçe-Karşıyaka
|4-0
|1996-1997
|Fenerbahçe-Samsunspor
|4-1
|1997-1998
|Fenerbahçe-Gaziantepspor
|3-0 (Hükmen)
|1998-1999
|Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe
|0-0
|1999-2000
|Fenerbahçe-Vanspor
|3-0 (Hükmen)
|2000-2001
|Kocaelispor-Fenerbahçe
|0-4
|2001-2002
|Fenerbahçe-Samsunspor
|3-0
|2002-2003
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-0
|2003-2004
|Fenerbahçe-İstanbulspor
|0-3
|2004-2005
|Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
|2-2
|2005-2006
|Gençlerbirliği-Fenerbahçe
|0-0
|2006-2007
|Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor
|6-0
|2007-2008
|İBB Spor-Fenerbahçe
|2-0
|2008-2009
|Gaziantepspor-Fenerbahçe
|1-0
|2009-2010
|Denizlispor-Fenerbahçe
|0-2
|2010-2011
|Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz)
|4-0
|2011-2012
|Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz)
|1-0
|2012-2013
|Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir)
|1-1
|2013-2014
|Torku Konyaspor-Fenerbahçe
|3-2
|2014-2015
|Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor
|3-2
|2015-2016
|Fenerbahçe-Eskişehirspor
|2-0
|2016-2017
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|1-0
|2017-2018
|Göztepe-Fenerbahçe
|2-2
|2018-2019
|Fenerbahçe-Bursaspor
|2-1
|2019-2020
|Fenerbahçe-Gaziantep FK
|5-0
|2020-2021
|Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
|1-2
|2021-2022
|Adana Demirspor-Fenerbahçe
|0-1
|2022-2023
|Fenerbahçe-Ümraniyespor
|3-3
|2023-2024
|Fenerbahçe-Gaziantep FK
|2-1
|2024-2025
|Fenerbahçe-Adana Demirspor
|1-0
|2025-2026
|Göztepe-Fenerbahçe
|0-0