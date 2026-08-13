Fenerbahçe’de Romelu Lukaku ilk idmanına çıktı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı. İdmanın devamında 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör