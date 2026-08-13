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Giriş Tarihi: 13.08.2026 22:49

Fenerbahçe’de Romelu Lukaku ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Romelu Lukaku da takımla ilk antrenmanına çıktı.

DHA
Fenerbahçe’de Romelu Lukaku ilk idmanına çıktı
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı. İdmanın devamında 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #İSMAİL KARTAL #SÜPER LİG #ANKARA #ROMELU LUKAKU #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe’de Romelu Lukaku ilk idmanına çıktı
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