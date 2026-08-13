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Giriş Tarihi: 13.08.2026

Fred ülkesine dönüyor

Fred ülkesine dönüyor
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Adı Atletico Mineiro ile anılan F.Bahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, Sturm Graz maçı sonrası en çok konuşulan isim oldu. Ağustos 2023'ten bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı orta saha, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek üçlü çektirirken adeta veda eder gibiydi. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken oyuncunun menajeri ile İstanbul'da yapılan görüşme sonrası taraflar ayrılık kararı aldı. F.Bahçe'de yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Fred'in Brezilya'ya dönüp Atletico Mineiro ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ATLETİCO MİNEİRO #BREZİLYA #STURM GRAZ #FRED

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Fred ülkesine dönüyor
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