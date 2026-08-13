Fred ülkesine dönüyor

Adı Atletico Mineiro
ile anılan F.Bahçe'nin yıldız futbolcusu Fred
, Sturm Graz
maçı sonrası en çok konuşulan isim oldu. Ağustos 2023'ten bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı orta saha, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek üçlü çektirirken adeta veda eder gibiydi. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken oyuncunun menajeri ile İstanbul'da yapılan görüşme sonrası taraflar ayrılık kararı aldı. F.Bahçe'de yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Fred'in Brezilya
'ya dönüp Atletico Mineiro ile sözleşme imzalaması bekleniyor.