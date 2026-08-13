Galatasaray Batrakov için son düzlükte! Görüşmeler sürüyor

ÖDEME PLANI ÜZERİNE KONUŞULUYOR

Bonservis miktarında anlaşan taraflar, ödeme planı üzerine pazarlığa oturdu. Galatasaray yönetiminin ödemeyi 2,5 yıla yayarak 5 taksitte yapmak istediği; ancak Rus ekibinin bunu kabul etmediği ve pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.

2029 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncu, geçtiğimiz sezon L. Moskova'da 17 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör