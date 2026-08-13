Galatasaray Batrakov için son düzlükte! Görüşmeler sürüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, genç orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un bonservisi konusunda Lokomotiv Moskova ile anlaştığı iddia edildi.
CİMBOM 25 MİLYON EURO'YU KABUL ETTİ
Fotomaç'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro bonservis ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.
ÖDEME PLANI ÜZERİNE KONUŞULUYOR
Bonservis miktarında anlaşan taraflar, ödeme planı üzerine pazarlığa oturdu. Galatasaray yönetiminin ödemeyi 2,5 yıla yayarak 5 taksitte yapmak istediği; ancak Rus ekibinin bunu kabul etmediği ve pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.
2029 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncu, geçtiğimiz sezon L. Moskova'da 17 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.