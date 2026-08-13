Galatasaray, Süper Lig’e kazanarak başlıyor!

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında yarın saat 21.30'da evinde ligin yeni takımlarından Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta müsabakalarında evinde 4 kez oynarken, dış sahada da 6 defa maça çıktı. Cimbom, söz konusu süreçte sadece 2019-2020 sezonun ilk haftasında konuk olduğu Denizlispor'a 2-0 yenildi. Aslan diğer mücadelelerin 8'inden galibiyetle ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon ligdeki ilk karşılaşmasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk haftasında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:



2025-2026 sezonu

Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 3



2024-2025 sezonu

Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1



2023-2024 sezonu

Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0



2022-2023 sezonu

Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1



2021-2022 sezonu

Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2



2020-2021 sezonu

Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 1



2019-2020 sezonu

Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0



2018-2019 sezonu

MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3



2017-2018 sezonu

Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1



2016-2017 sezonu

Galatasaray: 1 - Karabükspor: 0



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör