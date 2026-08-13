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Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:14

Galatasaray, Süper Lig'e kazanarak başlıyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta maçlarında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İHA
Galatasaray, Süper Lig’e kazanarak başlıyor!
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Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında yarın saat 21.30'da evinde ligin yeni takımlarından Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta müsabakalarında evinde 4 kez oynarken, dış sahada da 6 defa maça çıktı. Cimbom, söz konusu süreçte sadece 2019-2020 sezonun ilk haftasında konuk olduğu Denizlispor'a 2-0 yenildi. Aslan diğer mücadelelerin 8'inden galibiyetle ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon ligdeki ilk karşılaşmasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk haftasında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2025-2026 sezonu
Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 3

2024-2025 sezonu
Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1

2023-2024 sezonu
Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0

2022-2023 sezonu
Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1

2021-2022 sezonu
Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2

2020-2021 sezonu
Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 1

2019-2020 sezonu
Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0

2018-2019 sezonu
MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3

2017-2018 sezonu
Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1

2016-2017 sezonu
Galatasaray: 1 - Karabükspor: 0

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Galatasaray, Süper Lig'e kazanarak başlıyor!
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