‘İcardi’zede!

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) paneline katılan sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira
, takımda yaşanan ayrılıkların kendisini etkilediğini ifade ederek "Biraz üzgünüm. Tek kaldım gibi. Muslera
gitti, ayrı bir öneme sahipti benim için. Tam bir kaptandı. İcardi'nin de zaten takım ve benim için ne anlama geldiğini bilyiorsunuz. Takım arkadaşından öteydi" dedi. Aynı dili konuştuğu iki oyuncuyla saha dışında da sürekli vakit geçiren Torreira'nın keyifsizliği, saha içi performansına yansıdı. Kendisini yalnız hisseden Uruguaylı orta sahanın toparlanması için Kemerburgaz
'da yoğun mesai harcanıyor