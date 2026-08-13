İtalya’da golcü bırakmadık

Dünya futbolunun en güçlü 5 liginden biri olan Serie A, yıllardır yıldız oyuncuların kariyerlerinde önemli bir durak. Ancak son yıllarda İtalya'nın dev kulüplerinde forma giyen starlar, birer birer Süper Lig'in yolunu tutuyor. Söz konusu isimler sıradan transferler değil. İtalya'da krallık yaşamış, şampiyonluklar kazanmış ve marka haline gelmiş futbolcular.

KRALLAR'IN ORTAK BULUŞMA NOKTASI

G.Saray'ın Mauro İcardi transferi bu zincirin en dikkat çeken halkalarından biri oldu. Arjantinli, İnter formasıyla 2014-15 sezonunda 22, 2017-18'de 29 gol atarak Serie A'da 2 kez gol krallığı yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla da Türkiye'de krallık tacını takarak (2023-24/25 gol) başarısını sürdürdü. Napoli ile 2022-23 döneminde Serie A şampiyonluğu elde eden Victor Osimhen de Türkiye'ye gelen yıldızlar arasına katıldı. Nijeryalı oyuncu, İtalya'da 26 golle (2022-23) kral olduktan sonra G.Saray formasıyla da 2024-25'te aynı sayıya ulaşıp zirveye çıktı.

İMMOBİLE 4 KEZ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Serie A'nın krallarından Ciro İmmobile de Türkiye'yi tercih eden bir başka yıldızdı. Torino formasıyla 2013-14'te 22, Lazio ile 2017-18'de 29, 2019-20'de 36 ve 2021-22'de 27 gol atarak 4 kez kral oldu ve 2024-25'te Beşiktaş forması giydi. Roma'da 2016-17 sezonunda 29 golle zirveye çıkan Edin Dzeko da kariyerinin en önemli duraklarından birinin ardından Fenerbahçe'de futbolseverlerin karşısına çıktı.

SALAH DA TOZUNU YUTTU

İtalya'dan Süper Lig'e akın, bu sezon da devam etti. Dün akşam iki yıldız isim de Serie A'dan rotasını Türkiye'ye kırdı. Juventus ile sözleşmesi biten Dusan Vlahovic, Beşiktaş'a 3 yıllık imza attı. Napoli'nin forveti Lukaku da Fenerbahçe ile 1+1 yıllık anlaşma yaptı. Trabzonspor'un yeni yıldızı Salah'ın da kariyerinde İtalya önemli rol oynadı. 2015- 17 yılları arasında Fiorentina ve Roma formalarıyla yıldızını parlattı. Bu isimlere Milan ve İnter kariyeri olup Adana Demir'de oynayan Balotelli, G.Saray'a Napoli'den gelen Mertens ve Roma'dan Zaniolo, Beşiktaş'a Fiorentina'dan gelip Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Mario Gomez eklenebilir.