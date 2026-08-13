Kartal turu çekecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 1-0 yendiği Çekya ekibi Hradec Kralove'u rövanşta ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. İlk sınavda kırmızı kartla atılan Beşiktaş'ın sol beki Ouattara, görev yapamayacak. Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta gol yemedi. Takım savunmasının yanında Djalo ve Emirhan'ın formu, kalede ise Nübel'in kurtarışları rakiplere gol sevinci izni vermedi.

PLAY-OFF NASIL GELİR?

Beşiktaş, Kralove karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak. Çekler'in tek farklı galibiyetleri maçı uzatmaya götürecek. Çekler, iki ya da daha farklı kazanırsa bir üst tura yükselecek. Kartal, turu geçerse play-off'da Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'le karşılaşacak. Elenirse Konferans Ligi play-off'unda Panathinaikos'un rakibi olacak.