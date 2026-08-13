Son aday Balogun

Victor Osimhen'in arkasına yedek bir forvet arayışında olan Galatasaray, Monaco forması giyen Folarin Balogun için harekete geçti. 2026 Dünya Kupası'nda ABD ile yıldızını daha da parlatan 25 yaşındaki oyuncu konusunda temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, transfer şartlarını soruşturmaya başladı. G.Saray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüplerinin de nabız yokladığı belirtildi. Monaco, oyuncusuyla ilgilenen kulüplere olası anlaşmanın şartları hakkında bilgi verse de kapıyı 50 milyon Euro'dan açması bekleniyor. Fransız kulübüyle daha önce yaptığı transferlerde iyi ilişkiler kuran Aslan, orta yolu bulacağına inanıyor. ABD'li yıldızla adı geçen Tottenham konusunda şu aşamada somut veya ileri düzey bir gelişme bulunmuyor.

'ALGI ÇALIŞMASI YAPIYORLAR'

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, G.Saray Düşünce Derneğinin düzenlediği Metin Oktay Fair Play Ödülleri gecesine katıldı. Özbek, transfer gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. G.Saray aleyhinde algı çalışması yapıldığını belirten Dursun Özbek, "Transferler üzerinden algı çalışması yapıyorlar. Galatasaray'ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler kulübün şerefli geçmişine iftira atıyor. En iyi transferleri yapacağız, herkes bunu bilsin. Buradan bizi karıştırmak isteyenlere söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. G.Saray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakârlığı yapacağım" dedi.