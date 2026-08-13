Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig’de sezonu Çorum FK maçıyla açacak

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

LİGDE İÇ SAHADAKİ SON 35 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle girecek.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 arasında bunu bu kez Okan Buruk idaresinde başardı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirmek için mücadele edecek.