Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Kupa’da şampiyon PSG
Giriş Tarihi: 13.08.2026

Süper Kupa’da şampiyon PSG

Süper Kupa’da şampiyon PSG
  • ABONE OL
UEFA Süper Kupa maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımı karşılaştı. Avusturya'daki Salzburg Stadı'nda oynanan mücadeleyi PSG 2-1 kazandı ve üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Fransız ekibinin gollerini 20. dakikada Kvaratskhelia ve 61'de Doue attı. İngiliz temsilcisinin tek sayısını ise 45'te Madjo kaydetti. Daha önce şampiyonluk maçına çıktığı tüm UEFA organizasyonlarında kupaya uzanan A.Villa, ilk kez üzgün ayrıldı. Somalili Omar Abdulkadir Artan, bir UEFA organizasyonunda maç yöneten Avrupalı olmayan ilk hakem oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#PSG #ASTON VİLLA #PARİS SAİNT GERMAİN #UEFA SÜPER KUPA #AVUSTURYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Kupa’da şampiyon PSG
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA