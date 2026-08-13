Süper Kupa’da şampiyon PSG

UEFA Süper Kupa
maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin Aston Villa
takımı karşılaştı. Avusturya
'daki Salzburg Stadı'nda oynanan mücadeleyi PSG
2-1 kazandı ve üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Fransız ekibinin gollerini 20. dakikada Kvaratskhelia ve 61'de Doue attı. İngiliz temsilcisinin tek sayısını ise 45'te Madjo kaydetti. Daha önce şampiyonluk maçına çıktığı tüm UEFA organizasyonlarında kupaya uzanan A.Villa, ilk kez üzgün ayrıldı. Somalili Omar Abdulkadir Artan, bir UEFA organizasyonunda maç yöneten Avrupalı olmayan ilk hakem oldu.