Süper Lig’in 1. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı, yarın, 15 Ağustos Cumartesi, 16 Ağustos Pazar ve 17 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 1. haftasındaki mücadelelerin hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde sezonun ilk haftasının programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:



Yarın



21.30 Galatasaray - Çorum FK: Batuhan Kolak



15 Ağustos Cumartesi



19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Gürcan Hasova



19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın



21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu



21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol



16 Ağustos Pazar



19.00 Başakşehir - Kocaelispor: Mehmet Türkmen



21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: Halil Umut Meler



21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır



17 Ağustos Pazartesi



21.30 Samsunspor - Göztepe: Kadir Sağlam

İŞTE İLK HAFTANIN HAKEMLERİ:

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör