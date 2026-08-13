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Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:32

TFF, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’yı vefatının 12. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

AA
TFF, Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’yı andı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 12. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 12. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜLEYMAN SEBA #SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ KULÜBÜ #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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TFF, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı
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