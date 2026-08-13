TFF, Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’yı andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 12. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 12. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör