TFF Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 Sezonu Yaz Semineri tamamlandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen seminerde üst klasman hakemleri ve yardımcı hakemler, yeni sezona yönelik yoğun ve kapsamlı bir hazırlık programından geçti. Sekiz gün süren kamp boyunca hakemlerin teknik, fiziksel ve entelektüel gelişimi bir bütün olarak ele alınırken, yeni sezonda sahaya yansıtılması hedeflenen ortak hakemlik standartları üzerinde çalışıldı.

Seminerin teknik bölümünde, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yönetiminde oyun kurallarının uygulanması, saha içi yönetim, hakem ekipleri arasındaki iş birliği, kritik maç pozisyonlarının değerlendirilmesi ve saha uygulamalarına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

2026-2027 sezonunda değişen Futbol Oyun Kuralları, seminerin önemli çalışma başlıklarından birini oluşturdu. Yeni düzenlemelerin sahada doğru ve tutarlı biçimde uygulanmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirilirken, oyunun akıcılığının korunması ve topun oyunda kalma süresinin artırılması üzerinde özellikle duruldu. Hakemlerle yapılan çalışmalarda gereksiz oyun kesintilerinin önlenmesi, oyunun mümkün olduğu ölçüde devam ettirilmesi ve yeni sezonda bu alanda ortak bir uygulama standardı oluşturulması hedeflendi.

Yeni sezona yönelik teknolojik hazırlıklar da seminer programının önemli başlıklarından birini oluşturdu. 2026-2027 sezonunun ikinci yarısında kullanıma alınması planlanan Bağlantılı Top (Connected Ball) Teknolojisi kapsamında hakemlere sistemin çalışma prensipleri, sağladığı verilerin hakemlik süreçlerindeki kullanımı ve müsabakalardaki uygulama esaslarına ilişkin eğitim verildi. Bunun yanı sıra Advanced SAOT uygulamalarına yönelik eğitimler gerçekleştirilerek müdahale standartları ve teknolojinin daha etkin kullanımına ilişkin çalışmalar yapıldı.

Seminer programı kapsamında UEFA eğitimcisi Alan Snoddy de hakemlerle bir araya gelerek avantaj uygulaması, baraj yönetimi, hakem otoritesi ve kaptan-hakem iş birliği başlıklarında eğitimler verdi. Teorik anlatımların maç görüntüleri ve saha içi örneklerle desteklendiği oturumlarda UEFA standartları üzerinde duruldu.

Kampın bir diğer önemli bölümünü fiziksel hazırlık oluşturdu. FIFA atletik testlerinin yanı sıra çeviklik ve çabukluk, kuvvet, süratte devamlılık, dayanıklılık, mobilite ve hakemliğe özgü saha antrenmanları gerçekleştirildi. Kamp boyunca farklı günlere yayılan saha ve fiziksel çalışmalarla hakemlerin yeni sezona yüksek fiziksel hazırlık seviyesinde başlamaları hedeflendi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, seminerin açılışında yaptığı konuşmada yaz seminerlerinin yalnızca üst klasman hakemlerinin değil, Türk hakemliğinin tamamının ortak standartlarının oluşturulmasındaki önemine dikkat çekti.

Gündoğdu, "Yaz seminerleri, geride bıraktığımız sezonu objektif şekilde değerlendirdiğimiz, eksiklerimizi gördüğümüz ve yeni sezon hedeflerimizi belirlediğimiz en önemli çalışma platformudur. Burada ele alacağımız her konu, yalnızca bu salondaki hakemlerimiz için değil, tüm bölgelerde görev yapan tüm profesyonel ve amatör lig hakemlerimize aktarılacak ve Türk hakemliğinin ortak standartlarını oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin bu süreçte taşıdığı sorumluluğa da vurgu yapan Gündoğdu, "Bugün bu salonda bulunan hakem arkadaşlarım, sizler yalnızca kendinizi değil, binlerce kişiden oluşan büyük hakem ailemizi temsil ediyorsunuz. Bu nedenle burada ortaya koyacağınız öğrenme isteği, disiplin ve yaklaşım, tüm hakem camiamıza yön verecektir." diye konuştu.

Seminer kapsamında, geçtiğimiz sezon hakemlik kariyerlerini noktalayan Alper Çetin, Emre Malok, Erkan Özdamar, Hakan Yemişken ve Serkan Çimen'e Türk hakemliğine verdikleri hizmetler dolayısıyla plaket takdim edildi. MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu tarafından plaket takdim edilen eski hakemlere, emekleri ve Türk hakemliğine katkıları için teşekkür edildi.

TFF ve Yeditepe Üniversitesi iş birliği elit hakemlerle devam etti

Seminer kapsamında hakemlerin teknik ve fiziksel hazırlıklarının yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitimlere de yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakemlerin eğitimi ve kişisel gelişimine yönelik yürütülen iş birliği, elit hakemlere yönelik gerçekleştirilen eğitim programıyla devam etti.

MHK koordinasyonundaki programda Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri, hakemlerin iletişimsel, bilişsel ve fizyolojik gelişimlerini destekleyen eğitimler verdi.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Gemici Başol, "Fizyoloji ve Beslenme" başlıklı eğitiminde performans, beslenme, sıvı tüketimi ve toparlanma süreçlerine ilişkin bilimsel yaklaşımları paylaşırken, Doç. Dr. Fatma Nazlı Köksal, "Sözsüz İletişim (Jest-Mimik) ve İkna Becerileri" eğitimiyle hakemlerin saha içi iletişim ve ikna becerilerine odaklandı.

Elit hakemlere yönelik program, Merkez Hakem Kurulu ile Yeditepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi arasında sürdürülen kapsamlı iş birliğinin son halkasını oluşturdu. İş birliği kapsamında 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde 40 il hakem eğitimcisi adayına, 26-29 Temmuz 2026 tarihlerinde ise terfi eden 45 üst klasman ve klasman hakemine yönelik eğitim programları gerçekleştirildi.

Sekiz günlük yaz semineriyle üst klasman hakemlerinin yeni sezona yalnızca teknik açıdan değil, fiziksel kapasite, oyun bilgisi, karar verme, iletişim ve kişisel gelişim alanlarında da kapsamlı biçimde hazırlanması hedeflendi. MHK tarafından sezon boyunca sürdürülecek eğitim ve gelişim programlarıyla Türk hakemliğinde bilimsel temelli, sürekli ve bütüncül bir gelişim modelinin güçlendirilmesine devam edilecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör