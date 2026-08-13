Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan yolcusu! Galatasaray talip olmuştu...

60 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI

Suudi Arabistan temsilcisinin Manchester City ile yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Transferin resmen gerçekleşmesi adına Reijnders'in son kararı bekleniyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı bir süredir Galatasaray ile de anılıyordu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör