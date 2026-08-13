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Giriş Tarihi: 13.08.2026 12:39

Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan yolcusu! Galatasaray talip olmuştu...

Adı Galatasaray ile de anılan Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah'a transfer olmak üzere.

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Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan yolcusu! Galatasaray talip olmuştu...
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Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders'in geleceğine dair yeni bir iddia gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Hollandalı yıldızın transferinde önemli mesafe katetti.

60 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI

Suudi Arabistan temsilcisinin Manchester City ile yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Transferin resmen gerçekleşmesi adına Reijnders'in son kararı bekleniyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı bir süredir Galatasaray ile de anılıyordu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY #MANCHESTER CİTY

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Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan yolcusu! Galatasaray talip olmuştu...
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