Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan yolcusu! Galatasaray talip olmuştu...

Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders'in geleceğine dair yeni bir iddia gündeme geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Hollandalı yıldızın transferinde önemli mesafe katetti.
60 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI
Suudi Arabistan temsilcisinin Manchester City ile yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.
Transferin resmen gerçekleşmesi adına Reijnders'in son kararı bekleniyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı bir süredir Galatasaray ile de anılıyordu.