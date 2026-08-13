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Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:31 Son Güncelleme: 13.08.2026 14:10

Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin durumu netleşti!

Trabzonspor Kulübü, Ernest Muçi'nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor’da Ernest Muçi’nin durumu netleşti!
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Trabzonspor'da Arnavut yıldız Ernest Muçi'nin sakatlık durumu belli oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Muçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Oyuncumuz Ernest Muçi'nin antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRABZONSPOR KULÜBÜ #TRABZONSPOR #ERNEST MUÇİ

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Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin durumu netleşti!
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