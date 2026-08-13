Trendyol 1. Lig’de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 2. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Süleyman Bahadır
15 Ağustos Cumartesi:
19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor: Ayberk Demirbaş
19.00 İstanbulspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay
21.30 Manisa FK-Vanspor FK: Emre Kaan Çalışkan
21.30 Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün
16 Ağustos Pazar:
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor: Kaan Kara
19.00 Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor: Ali Şansalan
21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor: Burak Pakkan
21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin
17 Ağustos Pazartesi:
21.30 Batman Petrolspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu