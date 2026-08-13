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Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:27 Son Güncelleme: 13.08.2026 13:28

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA
Trendyol 1. Lig’de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 2. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Süleyman Bahadır

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor: Ayberk Demirbaş

19.00 İstanbulspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay

21.30 Manisa FK-Vanspor FK: Emre Kaan Çalışkan

21.30 Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

16 Ağustos Pazar:

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor: Kaan Kara

19.00 Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor: Ali Şansalan

21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor: Burak Pakkan

21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Batman Petrolspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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