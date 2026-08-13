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Giriş Tarihi: 14.08.2026 01:00

UEFA Konferans Ligi'nde günü sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş maçları tamamlandı.

AA
UEFA Konferans Ligi’nde günü sonuçları
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda 25 rövanş maçı yapıldı.

Rakiplerini eleyen Lugano, Midtjylland, Twente, Inter Turku, Nordsjaelland, Tromsö, Rakow, Rijeka, Jablonec, Braga, Partizan, Inter Escaldes, Karabağ, Drita, St. Gallen, Borac, Hibernian, Sion, Motherwell, Gent, Ajax, Hajduk Split, Riga, Dinamo City ve Austria Wien play-off turuna kaldı.

Konferans Ligi'nde play-off turu maçları, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Tobol (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2 (0-3)

Karabağ (Azerbaycan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (0-1)

Ilves (Finlandiya) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (0-1)

Flora Tallinn (Estonya) - Inter Escaldes (Andorra): 0-4 (0-2)

RFS (Letonya) - Jablonec (Çekya): 1-2 (0-2)

Hammarby (İsveç) - Rakow (Polonya): 0-1 (0-0)

Nordsjaelland (Danimarka) - Valur (İzlanda): 5-0 (2-0)

Midtjylland (Danimarka) - Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti): 3-2 (2-0)

DAC 1904 (Slovakya) - Twente (Hollanda): 3-3 (0-6)

Dinamo Minsk (Belarus) - Braga (Portekiz): 0-0 (0-1)

Györi (Macaristan) - Riga (Letonya): 1-1 (0-1)

Vitebsk (Belarus) - Borac (Bosna Hersek): 2-1 (0-1) (Penaltılarla 2-4)

Tromsö (Norveç) - CFR Cluj (Romanya): 2-1 (5-0)

Vaduz (Lihtenştayn) - Inter Turku (Finlandiya): 2-2 (1-2)

Runavik (Faroe Adaları) - Lugano (İsviçre): 2-2 (0-2)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Hibernian (İskoçya): 0-0 (1-2)

St. Gallen (İsviçre) - Sheriff (Moldova): 5-1 (3-1)

Drita (Kosova) - Tre Fiori (San Marino): 5-0 (4-1)

Sion (İsviçre) - Noah (Ermenistan): 2-1 (2-2)

Motherwell (İskoçya) - HJK (Finlandiya): 2-0 (1-1)

Austria Wien (Avusturya) - Beitar (İsrail): 1-2 (2-1) (Penaltılarla 4-2)

Gent (Belçika) - Göteborg (İsveç): 1-1 (1-0)

Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti) - Ajax (Hollanda): 2-2 (1-3)

Hajduk Split (Hırvatistan) - Zalgiris (Litvanya): 4-0 (5-2)

Dinamo City (Arnavutluk) - Auda (Letonya): 4-0 (0-1)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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UEFA Konferans Ligi'nde günü sonuçları
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