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Giriş Tarihi: 14.08.2026

7 ülke yarıştı, Türkiye kazandı

2027 İspanya Süper Kupa’sı 2-7 Şubat’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sahibini bulacak

7 ülke yarıştı, Türkiye kazandı
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SABAH Spor'un 8 Ağustos 2026 günü okurlarına duyurduğu "El Clasico İstanbul'a" haberi dün yapılan açıklamayla resmiyet kazandı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. 7 farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2026'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027'de İstanbul'da gerçekleşecek." 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı ve Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Real Sociedad'la oynayacak. Barcelona-Atletico Madrid'le karşılaşacak. Bu eşleşmelerin kazananları finalde kozlarını paylaşacak.

#İSTANBUL #BARCELONA #REAL MADRİD #REAL SOCİEDAD #ATLETİCO MADRİD

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7 ülke yarıştı, Türkiye kazandı
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