7 ülke yarıştı, Türkiye kazandı

SABAH Spor'un 8 Ağustos 2026 günü okurlarına duyurduğu "El Clasico İstanbul
'a" haberi dün yapılan açıklamayla resmiyet kazandı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Barcelona
, Real Madrid
, Real Sociedad
ve Atletico Madrid
'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. 7 farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2026'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027'de İstanbul'da gerçekleşecek." 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı ve Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Real Sociedad'la oynayacak. Barcelona-Atletico Madrid'le karşılaşacak. Bu eşleşmelerin kazananları finalde kozlarını paylaşacak.