Açılışta düdük Batuhan Kolak’ın

Süper Lig'de bugün başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. G.Saray ile Çorum'un oynayacağı açılış maçına Batuhan Kolak atandı. Program şöyle:

BUGÜN:

21.30 Galatasaray-Çorum FK: Batuhan Kolak

YARIN:

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova,

19.00 Konyaspor-Ç. Rizespor: Cihan Aydın,

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

21.30 Gaziantep FK-C. Alanyaspor: Yasin Kol

PAZAR:

19.00 Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

21.30 Amed -Erzurumspor: Halil Umut Meler

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

PAZARTESİ:

21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam