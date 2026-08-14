Açılışta düdük Batuhan Kolak’ın

Süper Lig'de bugün başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. G.Saray ile Çorum'un oynayacağı açılış maçına Batuhan Kolak atandı. Program şöyle:
BUGÜN:
21.30 Galatasaray-Çorum FK: Batuhan Kolak
YARIN:
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova,
19.00 Konyaspor-Ç. Rizespor: Cihan Aydın,
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK-C. Alanyaspor: Yasin Kol
PAZAR:
19.00 Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed -Erzurumspor: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
PAZARTESİ:
21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam