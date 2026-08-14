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Giriş Tarihi: 14.08.2026 15:27

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş'ın 3 yıllığını kadrosuna kattığı yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

AA
Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic, ilk antrenmanına çıktı!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre yeni transfer Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda dün oynanan Hradec Kralove maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladıkları antrenmanı, tam sahada yapılan taktiksel çift kale maçlarla noktaladı.

Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, ilk antrenmanına çıktı!
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