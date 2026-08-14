Boğaz’da yıldızını parlatacak

İtalya'da top koşturan yıldızların İstanbul'a akın etmesinin ardından Çizme medyası şaşkınlığını gizleyemiyor. TuttoMercatoWeb sitesi, Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'a transferini yorumlarken, Vincenzo İtaliano etkisine dikkat çekti. Haberde, "Fiorentina'da İtaliano kulübede, Vlahovic'in de hücumda yer aldığı ikili yeniden bir araya geldi. Oyuncunun potansiyelini en üst düzeye çıkarabilecek bir teknik direktörün -belki de herkesten daha iyi- bu transferden oldukça memnun olduğuna kolayca inanabiliriz. İstanbul, Vlahovic'in yıldızını yeniden parlatacağı bir şehir" yorumu yapıldı.

BAŞKAN ADALI ONUN İÇİN UÇAK KALDIRDI

Haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı: "2021-2022 sezonunda, Vlahovic, İtaliano yönetimindeki Fiorentina için 24 maçta etkileyici 20 gol attı. Tüm bunlar, 28 Ocak 2022'de 70 milyon Euro artı 10 milyon Euro bonus karşılığında Juventus'a katılmasından önceydi." Corriere Dello Sports ise "İstanbul'da Vlahovic coşkusu… Başkan Serdal Adalı bizzat İtalya'ya gelip oyuncuyu ikna etti. Yıldız golcü, yıllık ücretinin büyük cazibesiyle siyah-beyazlı takıma katıldı" ifadelerini kullandı.

YILDA 7.5 MİLYON EURO ALACAK

Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli forvete senelik 7.5 milyon Euro maaş ödeneceği açıklanırken, ne kadar imza parası alacağı konusunda bilgi verilmedi. Sırp yıldız, Beşiktaş'ta 28 numaralı formayı giyecek. Siyah-beyazlılar, yeni golcüsü Vlahovic'e bugün görkemli bir imza töreni yapacak. Saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek tören taraftarlara açık olacak. Beşiktaşlı futbolseverlerin stadı tamamen doldurması bekleniyor. 26 yaşındaki golcü, İstanbul'daki muhteşem karşılama için "Çok mutluyum, harika bir duygu. Şampiyon olmak istiyoruz. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum" demişti.

84

Juventus'ta bir efsane olan Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla 168 beyazlı maçta 69 gol atıp 15 asist yaparken 84 gole katkıda bulundu.