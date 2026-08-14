CANLI | Süper Lig’de Galatasaray - Çorum FK maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında Çorum FK'yı konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz üstlenecek.
VAR'da İsviçreli hakem Fedai San, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum görev alacak.
Galatasaray - Çorum FK karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Galatasaray ile Çorum FK arasındaki maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Karlsbakk, Fredy, Hüseyin Bulut, Serdar Gürler, Thiam.