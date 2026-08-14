Çaykur Rizespor, Moussa Diakite’yi transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İspanya'nın Cadiz Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Moussa Diakite'yi transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Moussa Diakite ve Cadiz Kulübü ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

23 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı geçici, 3 yılı opsiyonlu olmak üzere sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, Mali A Milli Takımı formasını da terleten genç yetenek Moussa Diakite, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz, geçtiğimiz sezon Cadiz formasıyla 38 resmi maçta görev alarak istikrarlı bir performans sergilemişti."