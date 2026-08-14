Ciro Immobile futbol kariyerini noktaladı!

Ligue 1 ekiplerinden Paris FC ile sözleşmesi sona eren Ciro Immobile, futbolculuk kariyerini noktaladı.

36 yaşındaki İtalyan oyuncu, ailesine daha fazla zaman ayırmak ve fiziksel olarak beklediği seviyeyi sahaya yansıtamadığı için bu kararı aldığını açıkladı.

Ciro Immobile, daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması da giymişti.

İtalyan futbolcu kariyerinde Juventus, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio ve Beşiktaş gibi dev kulüplerde oynadı.

Ciro Immobile, İtalya Milli Takımı'nda 57 kez süre aldı ve 17 gol sevinci yaşadı.

Ciro Immobile, 2019-2020 sezonunda Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olmuştu.

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