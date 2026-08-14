Çok nefis olacak!

Süper Lig'de 69. sezonun perdesi bu akşam Galatasaray ile Çorum FK arasında İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla açılacak. Türkiye'nin 13 ilinden 18 takım, 9 ay 9 gün (282 gün) sürecek toplam 306 maçlık periyotta hedefleri için mücadele edecek. İlk yarı 18-19-20-21 Aralık'ta oynanacak müsabakalar ile tamamlanacak. İkinci devre 15 Ocak 2027'de başlarken sezon 23 Mayıs 2027 oynanacak son hafta maçlarıyla bitecek.

İLK DERBİ DÖRDÜNCÜ HAFTADA

Gözler takımların yaptığı transferlerde olacak. Son 4 yılın şampiyonu G.Saray bu konuda rakiplerine göre daha sessiz kalırken taraftarlar, Salah (Trabzonspor), Lukaku, Greenwood (F.Bahçe), Vlahovic, Trossard (Beşiktaş) gibi dünya futboluna damga vurmuş isimleri yakından izleme fırsatı yakalayacak.

Yeni sezonda yabancı kuralı 10+4 olarak uygulanacak. Takımlar sahada 10 yabancı ile mücadele edebilecek. 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu 4 yabancı ise listeye yazılabilecek.

İlk derbi F.Bahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak (4. hafta). Futbolseverleri 6. hafta Trabzon-G.Saray, 8. hafta Trabzon-Beşiktaş, 9. hafta G.Saray-F.Bahçe, 13. hafta Beşiktaş- G.Saray, 15. hafta ise F.Bahçe-Trabzon karşılaşmaları bekliyor.

VAR'IN YETKİSİ GENİŞLETİLİYOR

VAR, açıkça hatalı verilen 2. sarıdan kaynaklanan kırmızı kartlarda, açıkça hatalı köşe vuruşu kararlarında ve duran toplarda top oyuna girmeden önce meydana gelen ve gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlallerde devreye girebilecek. Yanlış oyuncuya ceza verildiğinin tespit edilmesi halinde VAR incelemesi yapılabilecek.

Değişiklik işaretinin ardından oyuncu 10 saniyede oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Bu kurala uyulmazsa, çıkanın yerine girecek futbolcu, bir dakika kenarda beklemek zorunda kalacak.

Oyunun durmasına neden olan sakatlıklarda futbolcu, belirli istisnalar dışında oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika süreyle saha dışında kalacak.

Taç atışının geciktirilmesi halinde (5 saniye) top rakip takıma geçecek.

Kale vuruşunun geciktirilmesi durumunda rakip takım lehine köşe vuruşu kararı uygulanacak.