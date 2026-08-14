Çorum FK’dan Galatasaray maçında kırmızı kart itirazı!

Kırmızı-siyahlı ekipte Berat Özdemir, Lucas Torreira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Çorum FK cephesi, bu pozisyonda Lucas Torreira için kırmızı kart bekledi.

Berat Özdemir'in sakatlığı sonrası oyun durdu. Müsabakanın hakemi Batuhan Kolak, Lucas Torreira için kartına başvurmadı.

VAR hakemi Fedai San, bu pozisyonla ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmadı.

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