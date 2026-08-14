Çorum FK’dan Galatasaray maçında kırmızı kart itirazı!

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi.
Müsabakada Batuhan Kolak düdük çaldı. VAR'da ise Fedai San görev aldı.
Çorum FK, Galatasaray maçının 21. dakikasında kırmızı kart itirazında bulundu.
Kırmızı-siyahlı ekipte Berat Özdemir, Lucas Torreira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Çorum FK cephesi, bu pozisyonda Lucas Torreira için kırmızı kart bekledi.
Berat Özdemir'in sakatlığı sonrası oyun durdu. Müsabakanın hakemi Batuhan Kolak, Lucas Torreira için kartına başvurmadı.
VAR hakemi Fedai San, bu pozisyonla ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmadı.