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Giriş Tarihi: 15.08.2026 00:32

Çorum'da vatandaşlar Galatasaray maçını dev ekranda izledi!

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşan Çorum FK'nın maçı şehirde dev ekrandan takip edildi.

AA
Çorum’da vatandaşlar Galatasaray maçını dev ekranda izledi!
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nin deplasmanda Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

Sungurlu Belediyesince, Çorum FK'nin maçlarının izlenmesi için Atatürk Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, 21.30'da başlayan karşılaşma öncesi Atatürk Meydanı'nda yerini aldı.

Maçın başlamasıyla birlikte Çorum FK bayraklarıyla takımlarını destekleyen taraftarlar, maç süresince tezahürat yaptı.

Taraftarlar, 2-2 berabere tamamlanan maçta büyük coşku yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GALATASARAY #ÇORUM FK

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Çorum'da vatandaşlar Galatasaray maçını dev ekranda izledi!
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