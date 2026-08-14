Dört dörtlük Kartal

OLAİTAN: PASI ATTIM SEVİNMEYE BAŞLADIM

Nefis asistiyle galibiyette pay sahibi olan Junior Olaitan pozisyon için "Ben topu attığımdasevinmeye başladım. Çünkü Cerny'ningolü atacağını biliyordum" değerlendirmesinde bulundu. Yıldız futbolcu, "Sergen hoca da İtaliano da harikalar. Bu sene farkımız, teknik direktörümüz direkt öne hızlı gitmemizi istiyor. Bu takım kazanmak için yüzde yüzünü veriyor. Ben de aynı şekilde" diye konuştu.

VLAHOVİC AYAKTA ALKIŞLADI

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Hradec Kralove maçını tribünden izledi. Siyah-beyazlıların sergilediği performanstan memnun kalan Sırp yıldız, yeni takım arkadaşlarını ayakta alkışladı. Vlahovic, taraftarın isteği üzerine de tribünlere üçlü çektirdi.

TROSSARD SİFTAH YAPTI

66'da oyuna dahil olan Trossard, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Taraftarıyla buluşan Belçikalı kanat oyuncusu, sahada kaldığı 24 dakikada maça hareket getirdi. 2 şut atan futbolcu, 1'inde isabet sağladı. 21 kez topla buluşurken yüzde 67 pas isabet değeriyle mücadele eden Trossard, hazır görüntüsüyle taraftardan tam not aldı.

DJALO SAKATLANDI

Beşiktaş'ta Tiago Djalo, dün oyunda kaldığı süre içerisinde savunmadaki görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Ancak hava topuna çıktığı pozisyonda yere dengesiz bir şekilde düşünce sağ bacağından sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Portekizli stoper, 74. dakikada yerini Agbadou'ya bıraktı.

ZALGİRİS İLE İLK SINAV 20 AĞUSTOS'TA

Beşiktaş, play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, ilk maçı 20 Ağustos tarihinde evinde oynayacak. Rövanş mücadalesi ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da. Kartal, bu turu da geçerse lig aşamasında mücadele etme hakkını kazanacak. Kura çekimi, 28 Ağustos'ta yapılacak. Müsabakalar ise 16 Eylül-28 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

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Beşiktaş Avrupa Kupaları'nda Çekya temsilcileriyle 8. kez karşılaşırken, 5. galibiyetini elde etti. Siyahbeyazlılar, diğer üç maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.