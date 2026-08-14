Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihinin üçüncü Sırp futbolcusu!

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Sırp santrfor Vlahovic'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano ve 26 yaşındaki yeni golcüsü Vlahovic, bu kez İstanbul'da siyah-beyazlı renkler altında buluştu.

KULÜP TARİHİNİN 204.YABANCISI

Vlahovic, Dusko Tosic ve Adem Ljajic'in ardından siyah-beyazlı ekibin formasını giyecek üçüncü Sırp oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 203 yabancı futbolcuyu transfer eden Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, ayrıca siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 204. yabancı oyuncu oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ SİYAH-BEYAZLI BİR TAKIMDA

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, kariyerinde üçüncü kez siyah-beyazlı bir formayı sırtına geçirecek.

Profesyonel kariyerine siyah-beyaz renklere sahip Partizan'da başlayan Sırp golcü, İtalya'da önce Fiorentina daha sonra Beşiktaş ile aynı renkleri taşıyan Juventus'un formasını giydi.

Vlahovic'in kariyerinde şimdiki durak ise İstanbul'un siyah-beyazlı temsilcisi.

Öte yandan tecrübeli golcünün altyapı eğitimini aldığı OFK Beograd ise mavi ve beyaz renklere sahipti.

YOLLARI İSTANBUL'DA KESİŞTİ

Yeni transfer Dusan Vlahovic ile teknik direktör Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta bir kez daha bir araya geldi.

İtalyan teknik adamın, 2021-2022 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde gol yollarında şans verdiği Sırp futbolcu, ilk yarı bitiminde takımdan ayrılmıştı.

Kulübüne astronomik bir bonservis bedeli kazandıran Vlahovic, söz konusu dönemde 24 maçta 20 golle yıldızlaştı.

İkili, şimdi ise Beşiktaş'ta yeniden galibiyetlerin ve başarının peşinde koşacak.

KULÜP KARİYERİ

Dusan Vlahovic, 28 Ocak 2000'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya geldi.

Spora 5 yaşındayken başlayan Vlahovic, basketbol ve tenisle ilgilendikten sonra 7 yaşında futbola yöneldi.

Sırp golcü, annesinin yönlendirmesiyle Altina Zemun'un altyapısına yazıldı ancak daha sonra futbolunun yanına eğitim de eklendi. Okul hayatını bu süreçte sürdüren oyuncu, 2010'da OFK Beograd altyapısına girdi.

Vlahovic, 2014 yılında ise ülkenin köklü kulübü olan Partizan'ın akademisine transfer oldu. Bir yıl sonra 2015'te henüz 15 yaşındayken ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Dusan Vlahovic, 2016'da A takıma dahil edildi.

21 Şubat 2016'da ilk kez Partizan formasını OFK Beograd karşısında giyen Sırp futbolcu, 2 Nisan'da oynanan Radnik Surdulica maçında ise kariyerinin ilk golünü attı. Bu gol Vlahovic'e kulüp tarihinin en genç golcüsü ünvanını da kazandırdı.

Vlahovic'in o dönem Partizan'daki kariyeri, 27 maçta 3 gollük katkıyla 18 yaşında sona erdi.

İTALYA YILLARI

Dusan Vlahovic, Temmuz 2018'de İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya henüz 18 yaşında yaklaşık 3 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer oldu.

Eylül 2018'de Inter'e karşı ilk kez "Mor Menekşeler"in formasını giyen Vlahovic, 3,5 sezonluk kariyerinde 108 maçta 49 gol kaydetti ve İtalya Ligi ekiplerinin yanı sıra Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Ocak 2022'de 80 milyon avroyu aşan bir bedelle Juventus'a imza atan Vlahovic, 4,5 sezon giydiği siyah-beyazlı formayla 168 maça çıktı ve 68 kez gol sevinci yaşadı.

Juventus'un son dönemdeki istikrarsız yapısının etkisiyle takımıyla sözleşmesini uzatmayan Vlahovic, bu yaz itibarıyla serbest statüde kendisine gelen teklifleri dinledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun uzun süre golcü futbolcu, sonunda İstanbul'a geldi ve kendisini siyah-beyazlı formaya kavuşturan imzayı attı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı formasıyla bugüne dek 41 maçta görev yaptı.

Milli formayı alt yaş gruplarında da giyen Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nda 16 kez gol sevinci yaşadı.

ŞAMPİYONLUKLARI

Siyah-beyazlı takımın yeni golcüsü, kariyerinde 1 Sırbistan Süper Ligi, 2 Sırbistan Kupası ve 1 İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Dusan Vlahovic, 2016-2017 sezonunda Partizan ile Sırbistan Süper Ligi'nde zafere uzandı. Vlahovic, Sırbistan Kupası'nda ise 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste 2 kez kupa sevinci yaşamayı başardı.

26 yaşındaki santrfor, İtalyan ekibi Juventus ile de 2023-2024 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı.

SEZONUN 7.TRANSFERİ

Sırp golcü Dusan Vlahovic'i renklerine bağlayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde takviyelere devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, şu ana kadar ikişer kaleci ve kanat transferlerinin yanı sıra birer de sol bek, orta saha ve santrfor takviyesi olmak üzere 7 transfer yaptı.

Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile ilk transferini yapan Beşiktaş, kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'in yanında milli orta saha Salih Özcan'ı kadrosuna kattı.

Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard ile kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren siyah-beyazlılar, Vlahovic ile gol yolları için önemli bir yatırım yapmış oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör