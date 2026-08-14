En doğrusu Fenerbahçe’ydi

Fenerbahçe'nin yeni yıldız santrfor Romelu Lukaku, kulübün Youtube kanalına konuştu. "Burada olduğum için çok mutluyum" diyerek sözlerine başlayan Belçikalı golcü, "İyi bir takımımız var. Her maç çok sıkı çalışacağız. Her karşılaşma bizim için final ama taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. Umarım sezon sonunda beklenen sonuca ulaşırız. Uzun bir sezon olacak ama hedefimizin ne olduğunu biliyoruz, o da belli" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: "İyi olacak. İyi olacağına %100 eminim. Buraya gelerek doğru bir seçim yaptığıma eminim. Her zaman Tanrı'ya şükretmeyi düşünürüm. Buradan gökyüzüne, babama bir öpücük gönderiyorum. Türkçe'yi öğrenmek çok istiyorum. Bunu arkadaşlarımla konuşuyordum. Umarım pazartesi günü bir ders yapabiliriz ya da perşembe günü başlayabiliriz. Kendimi anlaşılır kılmaya çalışacağım. İlk 3 ayda bunu hedefliyorum. Zor olacak ama ben çabuk öğrenen biriyim. Türkçe konuşacağım. Hem de 3 ayda bu bir rekor olacak."

ANELKA İLE DROGBA BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

Lukaku, F.Bahçe'ye transfer olmadan önce Fransız televizyonu Canal+'ya röportaj verdi ve şöyle konuştu: "Chelsea'de soyunma odasında beni Drogba'nın yanına, Anelka'nın da karşısına koydular. Drogba'yla ilk tanıştığımızda ona sımsıkı sarılıp, "Benim için ne ifade ettiğini tahmin bile edemezsin" dedim. İkinci görüşmemizde attığı gollerin neredeyse tamamını hatırlattım. Giydiği kramponlara kadar ezberlemiştim. Sürekli tavsiye istiyordum: "Şu golde ne düşündün?", "Bu pozisyonda o hareketi nasıl yaptın?" gibi sorular soruyordum. Anelka'ya karşı da aynı şekilde büyük bir hayranlığım vardı. Yetenek anlamında gördüğüm en özel isimlerden biri, belki de en özeli olabilir."

ÖNCE TANIŞTI, SONRA ÇALIŞTI

F.Bahçe'nin yıldızı Lukaku, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Futbol direktörü Oğuz Çetin ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelen Belçikalı santrfor ardından tesisleri gezdi. Antrenman sahasına geçerek yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Lukaku ardından sahaya inerek takımla ilk idmanına çıktı.

İMZA BUGÜN 11.30'DA

Lukaku 1+1 yıllık sözleşmeyi Chobani Stadı 1907 Basın Toplantı odasında düzenlenecek törenle imzalayacak. Yönetici Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de katılacak. Kariyerinden çok sakatlığı konuşulan Romelu Lukaku, dün bir kez daha tepeden tırnağa sağlık kontrolünden geçti. 33 yaşındaki yıldızın yaklaşık 10 gün içerisinde ilk 11'de forma giymesi planlanıyor. Oyuncu, kontrollü bir programla takıma monte edilecek.