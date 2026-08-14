Erdoğan yenileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig
'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Erzurumspor
Kulübü Başkanı Ahmet Dal; Çorum FK
Başkanı Savaş Balçık ile teknik direktör Uğur Uçar ve Amed Sportif Faaliyetler
Başkanı Nahit Eren hazır bulundu.