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Giriş Tarihi: 14.08.2026

Erdoğan yenileri kabul etti

Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK’nın başkanları ve sporcuları; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Külliye’de ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Süper Lig’in yeni takımlarına başarılar diledi

Erdoğan yenileri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Erzurumspor Kulübü Başkanı Ahmet Dal; Çorum FK Başkanı Savaş Balçık ile teknik direktör Uğur Uçar ve Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren hazır bulundu.
#ERZURUMSPOR #AMED SPORTİF FAALİYETLER #ÇORUM FK #SÜPER LİG

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Erdoğan yenileri kabul etti
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