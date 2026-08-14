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Giriş Tarihi: 14.08.2026 16:22

Fenerbahçe, Fred'e veda etti!

Fenerbahçe, yollarını ayırdığı Brezilyalı futbolcu Fred için sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Fred’e veda etti!
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Fenerbahçe, orta sahada görev yapan Brezilyalı futbolcu Fred ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır. 2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos'a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos" denildi.

Deneyimli oyuncunun, Brezilya'nın köklü ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sarı-lacivertli formayı 3 sezon giyen Fred, göre aldığı 129 resmi maçta 12 gol kaydetti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ATLETİCO MİNEİRO #FENERBAHÇE #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #FRED

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Fenerbahçe, Fred'e veda etti!
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