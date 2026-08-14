Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır!

Fenerbahçe, 2026-27 sezonun ilk haftasında yarın akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Koordinasyon sonrası 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya gidecek.

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