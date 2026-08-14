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Giriş Tarihi: 14.08.2026 14:51

Fenerbahçe'de yeni hedef kanat transferi! 2 aday belli oldu...

Kadrosuna şartların oluşması halinde +4 kontenjanına uygun bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, 2 yıldız ismi radarına aldı.

Doğukan Yıldırım Doğukan Yıldırım
Fenerbahçe’de yeni hedef kanat transferi! 2 aday belli oldu...
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Son olarak Romelu Lukaku'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de gözler kanat transferine çevrildi.

Yabancı kontenjanı nedeniyle ilk olarak genç isimleri gözüne kestiren sarı-lacivertlilerin, transfer listesi de ortaya çıkmaya başladı.

GITTENS VE ROWE ÖNCELİKLİ ADAYLAR

Buna göre Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Jamie Gittens ve Jonathan Rowe ile ilgileniyor. Her iki oyuncu için henüz resmi teklif bulunmazken, Kanarya cephesi oyuncuları yakından takip ediyor.

Öte yandan Tottenham'ın 21 yaşındaki kanat forveti Wilson Odobert de listenin alt sıralarında yer alıyor.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne resmen katılım sağlanması halinde ise transferde profil değişikliğine gidebilir. Bu nedenle kanat transferi için acele etmeyi düşünmüyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ROMELU LUKAKU #ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe'de yeni hedef kanat transferi! 2 aday belli oldu...
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