Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı! Romelu Lukaku kararı

Trendyol Süper Lig ilk haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku ile cezalı Ederson kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic ve Sofyan Amrabat kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de genç kaleci Kuzey Sapaz, kafilede yer aldı.



Sarı-lacivertlilerin, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:



"Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Vedat Muriqi."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör