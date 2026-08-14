Galatasaray’da Okan Buruk’tan transfer açıklaması! ’Çok karamsar bir hava var’

Stadyumdaki atmosfere parantez açan Okan Buruk, "Çok hızlı şekilde negatif hava oldu stadyumda. Oyuncuları da etkiledi. Ben kenardan oyuncuları harekete geçirmeye çalıştım. Devamında yine bir hava yakaladık. Çok pozisyon bulduk. Son dakikada attık. Buraları biraz daha sakin oynayabilirdik. Sonlarda gereksiz fauller yaptık. İnanılmaz pozisyonlar vardı. Çok gol kaçırdık. Kazanmamız gerekiyordu. Yüzde yüz hazır değiliz. Hiçbir takım değil" şeklinde konuştu.

Üzüldüklerini dile getiren Okan Buruk, "Dünya Kupası dönüşü, oyuncular hazırlık döneminde. Bu dönemi kazanarak geçmek gerekiyordu. Yediğimiz ilk gole kadar rahat, formda bir oyun oynadık aslında. İki golle rüzgar değişti ama buna rağmen pozisyonlara girdik. Üzüldük, üzüleceğiz. Alışık olmadığımız şeyler. Sahamızda hep dominant oynadık. Bundan daha kötü oynayıp kazandığımız maçlar var. Daha iyisini zamanla yapacağız" ifadelerini kullandı.

Taraftara seslenen Okan Buruk, "Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak, futbolculara destek vermek gerekiyor. Galatasaray birlikte olduğunda, birbirimizi yükselttiğimizde güçlü olduk. Bunu artırmak gerekiyor. Bunun transferle artması gerekiyor. Oyuncuların, benim performansımın artması gerekiyor. Taraftar da bunu görünce destek verecek" dedi.