Galatasaray’da Victor Osimhen’den transfer cevabı! ’Ben işime bakacağım’

Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Victor Osimhen, "Bu tür rakipler zor oluyor. Öyle de oldu. Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Sezonla ilgili Victor Osimhen, "Zor bir sezon olacağının takım olarak farkındayız. Oyuncular olarak çok çalışmamız gereken şeyler var. Taraftarımız bize inanılmaz bir enerji veriyor, bizim de bunun karşılığını vermemiz gerekiyor" sözlerini dile getirdi.