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Giriş Tarihi: 14.08.2026 23:53

Galatasaray'ın Süper Lig'deki iç saha serisi 36 maça çıktı!

Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 36 maçta sahadan puansız ayrılmadı.

İHA
Galatasaray’ın Süper Lig’deki iç saha serisi 36 maça çıktı!
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Galatasaray'ın RAMS Park'taki yenilmezlik serisi 36 maça çıktı. Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı sahasında konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de devam etti.

RAMS Park'taki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında çıktığı 36 lig müsabakasında 28 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, böylece iç sahadaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #ÇORUM FK #SÜPER LİG

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Galatasaray'ın Süper Lig'deki iç saha serisi 36 maça çıktı!
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